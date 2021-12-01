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01 Aralık 2021 Çarşamba 00:52:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 00:52:00

Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı. Bakan Koca; "Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : marmara bölgesi koca sosyal medya
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