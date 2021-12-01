Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosunu açıkladı. Bakan Koca; "Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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