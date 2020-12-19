  • BIST
    1408.32
  • Dolar
    7,6292
  • Euro
    9,3591
  • Altın
    461,5460
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları
Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Sesten hızlı süpersonik SİHA geliyor
İlk yerli ve milli sunucu ile modem THY tarafından üretildi
RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'konuk hassasiyeti' uyarısı
Başkan Erdoğan: "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak"
TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak TF-X için üç büyük müjde
Gaziantep'te hastanenin yoğun bakımında oksijen tüpü patladı
Kısıtlama başladı! Sokaklar sessize büründü
Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'da döşediği mayın Rus askerin ölümüne neden oldu
Başkan Erdoğan'dan Merkel'le kritik görüşme
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 26 bin 410 yeni vaka belirlendi
Cem Adrian'dan ikinci klip
Belçim Bilgin'den yeni yıl alışverişi
Zeynep Bastık ‘Boş Yapma'yın!
Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çiftinin oğulları Efe, Ali Şen'i çiftliğinde
Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin başrollerinde olduğu Akıncı dizisinden temposu yüksek tanıtım
Sinan Akçıl açıkladı: James Bond gibi takip ettiler
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar: Eskişehir'i keşfediyorum
Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu
Ata Demirer'in gazinosu dijitalde
Şeyma Korkmaz'dan otizimli çocuklar için bağış
'Kadın sanatçılara ayrımcılık yapılıyor'
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık
19 Aralık 2020 Cumartesi 19:42:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 19:42:00

Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 22.195 koronavirüs vakası tespit edildi, 241 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Bakan Koca; "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyori" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 22.195 koronavirüs vakası tespit edildi, 241 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.

Etiketler : bakan koca koronavirüs son durum
'Son Yaz' dizisi için geri sayım

'Son Yaz' dizisi için geri sayım
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser

Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
"Kendisini tanımıyorum bile!"

"Kendisini tanımıyorum bile!"
Nikah tarihler belli oldu

Nikah tarihler belli oldu
Özçivit'ten en sevdiklerine hediye alışverişi

Özçivit'ten en sevdiklerine hediye alışverişi
Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık

Uğur Akkuş ile evli olan Ebru Şallı'dan çocuk açıklaması: Konusunu kapattık
Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj

Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj
Tuğba Özerk'ten pandemi şarkısı geliyor

Tuğba Özerk'ten pandemi şarkısı geliyor
Demet Özdemir'in elbisesi SMA'lı Poyraz Ali için satıldı

Demet Özdemir'in elbisesi SMA'lı Poyraz Ali için satıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER