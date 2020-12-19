Bakan Koca, koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 22.195 koronavirüs vakası tespit edildi, 241 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Bakan Koca; "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyori" ifadelerini kullandı.
Türkiye’de son 24 saatte 22.195 koronavirüs vakası tespit edildi, 241 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi.
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