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21 Kasım 2020 Cumartesi 19:37:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 20:00:00

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 5.532 yeni hasta tespit edildi, 135 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Bakan Koca; "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır." dedi. 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

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