17 Ekim 2020 Cumartesi 19:07:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 19:07:00
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Son 24 saatte 1723 kişiye daha hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor
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