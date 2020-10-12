  • BIST
    1178.35
  • Dolar
    7,8778
  • Euro
    9,3072
  • Altın
    487,1460
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştir ...
İtalya Kovid-19 salgınında 4 bin 619 yeni vaka açıkladı
KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı
İstanbul ve çevre illere fırtına uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür
Koronavirüs tehlikeli noktaya ulaştı! Yeni kısıtlamalar açıklandı
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu
Avukat Özlem Zengin, “Açelya Akkoyun'la Akla Takılanlar” programına konuk oldu
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!
Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması: Bizi test etmeyin
Oktay'dan Oruç Reis paylaşımı: Çıktığın bu kutlu seferde yolun açık olsun
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 219 bin 708'e yükseldi
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a çıktı
Japonya'da geçen ay 1805 kişi intihar etti
Bartın'da yetiştirilen 50 kilogramlık kabaklar ilgi görüyor
Karaburun'da dalgıçlara yunus sürüsü eşlik etti
Gazeteci Sami Kohen'e 'Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü'
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor
Dışişleri Bakanlığı: Oruç Reis'in faaliyetleri tamamen Türk kıta sahanlığı içindedir
İran'ın batısında çatışma: 3 ölü, 3 yaralı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, başkentte yeniden OHAL ilan etti
Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Pekin'den ekonomik önlemlerine destek isteyecek
Türkiye-Sırbistan maçını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek
Rusya'nın Kamışlı'da askeri nokta kurma girişimi, YPG/PKK sempatizanları tarafından engellendi
12 Ekim 2020 Pazartesi 19:07:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 19:55:00

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı!

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Covid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 895’e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 605 test yapılırken, bin 614 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 337 bin 147 oldu. Bugün iyileşen bin 301 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 417 olduğu açıklandı.

“HASTALARDA ZATÜRRE ORANI DA GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin” ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER