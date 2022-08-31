Bakan Koca, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, beş gün önce koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." dedi.
Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2022
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