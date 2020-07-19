Bakan Koca Koronavirüs Türkiye 19 Temmuz tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin 19 Temmuz tablosunu paylaştı. İşte son durum
Sosyal medya hesabından günlük verileri paylaşan Bakan Koca 'Bakan Koca Koronavirüs Türkiye 19 Temmuz tablosunu paylaştı "Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerine yer verdi.
- Türkiye'nin en turistik ilçesinde büyük rezalet! Deniz çöplüğe döndü CHP'li belediye seyirci kaldı
- Bakan Koca Koronavirüs Türkiye 19 Temmuz tablosunu paylaştı
- Bakan Çavuşoğlu Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek
- Hedefimiz Milli Muharip Uçak!
- 'Ermenistan'ın saldırıları tüm dünyaya anlatılmalı'
- Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı