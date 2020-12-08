Bakan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştı! Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 33.198 koronavirüs vakası tespit edildi, 211 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık." dedi.
Bakan Koca: "Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." dedi.
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