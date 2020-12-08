  • BIST
    1339.89
  • Dolar
    7,8110
  • Euro
    9,4680
  • Altın
    469,7010
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı: Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacaktır
Bakan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştı!
Trump 2021 Savunma Bütçe tasarısını iptal edeceğini açıkladı
Çelik: Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır
ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay verdi
"Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde"
Türkiye de sipariş etmişti... İlk sonuçlar geldi
Kurtulmuş'tan 'Erken seçim' açıklaması
En büyük aşı operasyonu başlıyor!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı
Darbeci Hafter haddini aştı!
Miçotakis'ten Türkiye itirafı!
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik
Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi
"Hırsım çocukluğumda kaldı"
Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!
Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli pandemide tutumlu olmayı seçti
Burcu Özberk: Oyunculukta kurallarım var
Türkücü Ekin'in koronavirüsle mücadelesi! '2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim'
Başarıları online ödüllendirildi
Şarkıcı Tuğba Özerk'in flaşlardan kaçışı
08 Aralık 2020 Salı 19:26:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 19:26:00

Bakan Koca, koronavirüs tablosunu paylaştı! Son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 33.198 koronavirüs vakası tespit edildi, 211 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 198 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, son 24 saatte 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık." dedi.

Bakan Koca: "Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." dedi.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca türkiye koronavirüs vaka sayısı
Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...

Yalın ve Sıla'dan var bir sürpriz...
Eski halime döndüm

Eski halime döndüm
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Eski eşlerden samimi kutlama

Eski eşlerden samimi kutlama
Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip
Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi

Yağmur Tanrısevsin'den çift maskeli koronavirüs önlemi
Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak

Tolgahan Sayışman: Efehan kardeşini kıskanacak
Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı

Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı
AVM'de senaryo çalışması

AVM'de senaryo çalışması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER