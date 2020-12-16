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16 Aralık 2020 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 19:43:00

Bakan Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte." dedi.

Etiketler : koronavirüs türkiye virüs son durum bakan koca
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