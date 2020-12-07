Bakan Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bakan Koca, son 24 saatte 203 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 32 bin 137 yeni vaka olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor.
Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi
Ayrıntılar geliyor
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