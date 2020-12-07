Bakan Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor.

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi

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