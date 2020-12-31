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Bakan Koca, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı
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31 Aralık 2020 Perşembe 19:36:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 19:42:00

Bakan Koca, koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Fahrettin Koca, günün koronavirüs verileri ile ilgili paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Koca: "Ağır hasta sayımız 4 binin altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." dedi.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı
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