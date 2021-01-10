Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi.

Bakan Koca: Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.



Bakan Koca, aynı zamanda koronavirüs ile ilgili; "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak" dedi.

