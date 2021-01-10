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10 Ocak 2021 Pazar 19:13:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 19:13:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinde koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda; Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi.

Bakan Koca: Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, aynı zamanda koronavirüs ile ilgili; "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak" dedi.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı
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