Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı! Bugün 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Günün verilerine göre, son 24 saatte 2302 yeni hasta tespit edildi, 76 kişi vefat ettiği 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konulduğu belirtildi.
Türkiye'de son 24 saatte 2302 yeni hasta tespit edildi, 76 kişi vefat etti. 1521 kişinin daha KOVID-19'u yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 KOVID-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin KOVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.
Bakan Koca, "Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla başarılı olamayız. Hep birlikte tedbirlerden taviz vermemeliyiz." açıklamasını yaptı.
- Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
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