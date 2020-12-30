Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 2612 yeni hasta tespit edildi, 254 kişi vefat etti.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri açıkladı. Bakan Koca; "Bugün tespit edilen 2 bin 612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor" dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.
Bakan Koca; "Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum" dedi.
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