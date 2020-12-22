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22 Aralık 2020 Salı 19:47:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 19:49:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19.256 koronavirüs vakası tespit edildi, 251 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi

Etiketler : bakan koca fahrettin koca son dakika koronavirüs vaka sayısı
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