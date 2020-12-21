Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi, 254 kişi vefat etti. 3 bin 412 hasta belirlendi. 34 bin 419 kişi daha KOVID-19'u yendi.
Bakan Koca, koronavirüse yönelik günün verileni paylaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 KOVID-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin KOVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705'e yükseldi.
Bakan Koca, "Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.
- Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
- Valilik duyurdu: Vaka sayısı yüzde 40 düştü
- Fuat Oktay kürsüde konuşma yaparken rahatsızlandı
- Yeni koronavirüs türünün aşı üzerinde bir etkisi var mı?
- Dünyada yapabilen 7 ülkeden biri Türkiye! 2021'de başlıyor