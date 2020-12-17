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17 Aralık 2020 Perşembe 19:07:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 19:13:00

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 27.515 koronavirüs vakası tespit edildi, 243 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 4 bin 209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor."

Sağlık Bakanı Koca "Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koc koronavirüs fahrettin koca
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