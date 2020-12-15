Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 988 oldu, 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi.
Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım" dedi.
Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
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