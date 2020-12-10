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10 Aralık 2020 Perşembe 18:54:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 18:56:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Bakan Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda; "Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti." ifadelerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca; "Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 202 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 220 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 943 oldu, son 24 saatte 5 bin 232 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 452 bin 593'e yükseldi.

Etiketler : türkiye sağlık bakanı fahrettin koc bakan koronavirüs
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