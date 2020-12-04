04 Aralık 2020 Cuma 19:35:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 19:39:00
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 32.736 yeni vaka tespit edildi, 6.903 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 193 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı:
Bakan Koca; "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
- Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
- FETÖ'nün 132 sanıklı davanın karar duruşması, 30 Aralık'ta görülecek
- CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı için istenen ceza belli oldu!
- Başkan Erdoğan'dan "aşı olacak mısınız" sorusuna yanıt!
- Cuma namazı kılınacak mı?
- İçişleri açıkladı! 148 terörist etkisiz hale getirildi