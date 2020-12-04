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04 Aralık 2020 Cuma 19:35:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 19:39:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 32.736 yeni vaka tespit edildi, 6.903 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 193 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı:

Bakan Koca; "Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı
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