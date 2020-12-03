Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs son durum ile ilgili yeni verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Fahrettin Koca, koronavirüsi le ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 611 oldu, son 24 saatte 4 bin 190 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e yükseldi.
Bakan Koca: "Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Bakan Koca, "Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor
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