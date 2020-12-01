Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 6101 yeni hasta tespit edildi, 190kişi vefat etti. 4593 kişi KOVID-19'u yendi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 KOVID-19 testi yapıldı, 6 bin 101 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 190 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 4593 kişi iyileşti. Böylece KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604'e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu.

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