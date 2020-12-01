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01 Aralık 2020 Salı 19:15:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 19:19:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 30.110 yeni vaka, 6.101 yeni hasta tespit edildi, 190 kişi vefat etti. Toplam hasta sayısı 506 bin 966'ya, iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 6101 yeni hasta tespit edildi, 190kişi vefat etti. 4593 kişi KOVID-19'u yendi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 KOVID-19 testi yapıldı, 6 bin 101 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 190 kişi KOVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 4593 kişi iyileşti. Böylece KOVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604'e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : bakan koca koronavirüs Sağlık Bakanı
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