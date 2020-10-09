09 Ekim 2020 Cuma 19:36:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 19:49:00
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili paylaşımda bulundu. Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili: "Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz." açıklamasında bulundu.
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