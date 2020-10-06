Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ekim 2020 tarihli koronavirüs vaka sayısına ilişkin düzenlenen tabloyu paylaştı. Bakan Koca: "Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'de son 24 saatte 1511 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 55 kişi yaşamını yitirdi. 1229 kişinin iyileşmesiyle yeni tip koronavirüsü yenenlerin sayısı 287 bin 599'a yükseldi.
Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.
Günlük verilere göre; son 24 saatte 112 bin 421 test yapıldı, 1511 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 55 kişi hayatını kaybederken, 1229 kişi de iyileşti.
Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, toplam hasta sayısı 327 bin 557, toplam vefat sayısı 8 bin 553, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, ağır hasta sayısı 1414, toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599 oldu
"AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE SEYREDİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin."
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