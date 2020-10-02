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02 Ekim 2020 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 21:06:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 1442 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1506 artarak 282 bin 657'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 857 KOVID-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, hasta sayısı 321 bin 512, vefat sayısı 8 bin 325, ağır hasta sayısı 1455, aktif hasta sayısı 30 bin 530 oldu.

"Bugün iyileşen sayısı yeni hasta sayısından fazla"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım" değerlendirmesinde bulundu.

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