Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı! Son 24 saatte 1721 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti. Bugün 1241 kişinin daha iyileşmesiyle, toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964'e ulaştı.
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım"dedi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Son 24 saatte Türkiye'de 1721 yeni vaka görüldü. Günlük can kaybı sayısı 74
Türkiye’de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.
Son 24 saatte 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
Koca, "Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." dedi.
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