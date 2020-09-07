Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu. 57 kişi vefat etti.
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye KOVID-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük en çok hasta görülen ilin Ankara olduğunu, Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilin olmadığını belirtti.
Koca, "Ağır hasta sayısı halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." dedi.Sağlık Bakanı Koca, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.
- Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
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