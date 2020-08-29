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29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:55:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:04:00

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı.

Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 artarak 6 bin 284'e ulaştı. Bugün 101 bin 414 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1549 kişiyle birlikte 267 bin 64 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1003 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen hasta sayısı 242 bin 812 olarak belirlendi. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, ağır hasta sayısının 917 olduğu ifade edildi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR'

Verileri kişisel Twitter hesabında yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6 binden fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

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