Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ağır hasta sayısında artış vaka sayısında düşüş gözlendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca; "Ağır hasta sayısında artış vaka sayısında düşüş gözlendi." dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.
TÜRKİYE, İLK DEFA GÜNLÜK 100 BİN TESTİ GEÇTİ!
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/O08g5t0swZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2020
- Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
- Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı aydınlanıyor! Nasıl öldüğü ortaya çıktı
- Nevşehir'de barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
- Giresun'da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Yaralar devlet eliyle sarılacak
- Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki eğitimlerine devam ediyor
- Bakan Dönmez: (Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziyette