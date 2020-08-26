Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:09:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:18:00

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ağır hasta sayısında artış vaka sayısında düşüş gözlendi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca; "Ağır hasta sayısında artış vaka sayısında düşüş gözlendi." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu.

TÜRKİYE, İLK DEFA GÜNLÜK 100 BİN TESTİ GEÇTİ!

Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.

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