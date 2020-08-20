  • BIST
    1126.8
  • Dolar
    7,3255
  • Euro
    8,6941
  • Altın
    458,3690
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halid Meşal: İsrail normalleşme bahanesiyle Arap ülkelerini kendi çıkarı için kullanmak istiyor
Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Objektif ve dürüst olmalıdır
Sırbistan, Kuzey Makedonya sınırına tel örgü çekmeye başladı
Trump, ABD askerlerinin Irak'tan hızlı şekilde çıkarılacağını söyledi
ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra yaşananları kınadı
EGM'den Ankara Kuşu'nun paylaşımındaki iddialara yalanlama
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Macron'dan AB'ye 'arabuluculuk' teklifi
İngiltere'den flaş karar! Güvenli listeden çıkarıldılar
Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Sömürgecilik suçları Fransa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkardı
Çin'de kömür madeninde patlama: 7 ölü
BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği Tel Aviv'de olacak
Başkan Erdoğan müjdeyi yarın saat 15.00'te açıklayacak
Bakan Çavuşoğlu, eski Kenya Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü
Libya'daki ihlalleri araştıracak BM heyeti belli oldu
MSB duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü
Görevlerinden uzaklaştırılan polislere sosyal medyadan destek
Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı
ABD'den Esed rejimi yetkililerine yeni yaptırımlar
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı
Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmeleri Cenevre'de başlayacak
Ankara Valiliğinden mangal kararı: Belirli alanlar dışında yasaklandı
20 Ağustos 2020 Perşembe 20:35:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 20:48:00

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de can kaybı 6 bin 58, toplam vaka sayısı 254 bin 520 oldu. Son 24 saatte 882 hastanın daha iyileşmesiyle koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleşen basın toplantısında paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 301 test yapıldı. Bu kapsamda 1412 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 882 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 6 milyon 61 bin 930, toplam vaka sayısı 254 bin 520, toplam vefat sayısı 6 bin 58, toplam ağır hasta sayısı 735 , hastalarda zatüre oranı %7,3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 234 bin 797 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400’ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos’ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344’a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.” dedi.

Ayrıntılar geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER