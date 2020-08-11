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11 Ağustos 2020 Salı 20:21:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 20:27:00

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Türkiye'de son 24 saatte 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 243 bin 180, can kaybı 5 bin 873 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 11 Ağustos Salı gününün tablosuna göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 873 oldu. Vaka sayısı da bin 183 artarak 243 bin 180'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" ifadesini kullandı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 15 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 873 oldu.

Bugün toplam 61 bin 716 test yapılırken, bin 183 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 243 bin 180'e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 5 milyon 387 bin 751’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 185 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 226 bin 155’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, hastalarda zatürre oranının yüzde 8.2, toplam ağır hasta sayısının ise 617 olduğu belirtildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var.

* Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor.

* Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

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