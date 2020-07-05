  • BIST
    115748
  • Dolar
    6,8612
  • Euro
    7,7521
  • Altın
    392,1350
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu Mersin'deki yol çalışmalarını inceledi
Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Bakan Koca: Yeni vakalar artış eğiliminde
Hendek'teki patlamada gözaltına alınan kişi sayısı 4 oldu
Formula 1'de sezonun ilk zaferi Bottas'tan
Başkan Erdoğan'dan 'Hidroelektrik Üretim Tesisleri'ne ilişkin paylaşım
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Düşmanın İran ekonomisini çökertme komploları başarılı olamayacak
Libya Savunma Bakanlığı: Vatiyye Üssü'ne yönelik saldırıya karşılık verilecektir
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles, Türkiye'ye geliyor
BAE Kovid-19 nedeniyle kabinede geniş çaplı değişikliğe gitti
Sağlık Bakanı Koca'dan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama
İranlı Türk aktivist Lisani'ye verilen 15 yıl hapis cezası kesinleşti
Murat Kurum'dan termik santral açıklaması: 7 gün 24 saat izliyoruz
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan ilhak planı uyarısı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde top mühimmatı imha edildi
Türkiye'nin Azerbaycan'a tıbbi destek
Macron güç kaybediyor! Fransa'da hükümet krizinin perde arkası
Libya'daki Vatiyye Üssü'ne hava saldırısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 132 bini aştı
Koronavirüs bunu da yaptırdı: Düğün takıları maket mankenlere takıldı
Yunanistan'dan itiraf: Türkiye'nin gücünü küçümseyebileceğimizi sanmıyorum
Sakarya Valisi: Can kaybı 6'ya yükseldi
Sevilen futbolcu Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha!
05 Temmuz 2020 Pazar 19:32:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2020 Pazar 20:02:00

Bakan Koca: Yeni vakalar artış eğiliminde

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 205 bin 758, can kaybı 5 bin 225 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 414 test yapıldı, 1148 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

SON 24 SAATTE 19 HASTA VEFAT ETTİ, 1188 KİŞİ İYİLEŞTİ

Toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, vaka sayısı 205 bin 758, vefat sayısı 5 bin 225 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1127, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı da 180 bin 680 oldu.

"YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ, YENİ VAKALARI TAKİBEN ARTIŞ EĞİLİMİNDE"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben artış eğiliminde. Tedbir varken bugün vefat eden sayısı kanıksanacak tablo değil."

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN "SOSYAL MESAFE" UYARISI

Koca, Kovid-19 ie mücadelede sosyal mesafeye dikkat çekerek, "Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER