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21 Ağustos 2020 Cuma 20:29:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 20:50:00

Bakan Koca koronavirüs ile ilgili paylaşım yaptı: Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosundaki son durumu paylaştı. Bakan Koca; "Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili paylaşımında: "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Son 24 saatte 772 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu 32 vaka sayısı ve karantinaya yol açmasının hikayesini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu vaka sayısının nasıl artığına ilişkin bilgi notunu yayımladı.

Koca, "Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'daki olaya ilişkin bilgi notunda, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanım, Ordu'daki olayda bulaş ve karantina süreci şu şekilde gerçekleşmiştir. İki aile düğün için İstanbul’dan birlikte hareket etmiş. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmuş. Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren, kurallara uyulmayan, yemekli, oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir. Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit edilmiştir. Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır. Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32'ye ulaşmıştır. Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin karantinası kaldırılmıştır."

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