Bakan Koca: Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

KOVID-19 nedeniyle Türkiye'de günlük vaka sayılarında son günlerde artış yaşanırken Bilim Kurulu bir kez daha toplandı.

Saat 17.00'de başlayan toplantının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Az veya çok her artış uyarıcı olmalıdır.

Tarihte düz çizgi halinde seyreden bir salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır. Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor, şüpheniz olmasın.

"TELETIP' UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Tarihte düz çizgi halinde seyreden bir salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır.

Yeni bir uygulamaya geçiyoruz. 'Teletıp' uygulamasıyla evdeki hastalarımız yakından takip edilecek.

Ağır hastalarımız daha çok kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılarımızdan oluşuyor. Onlar her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. İlaç tedariğinde herhangi bir sıkıntımız yok. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır.

Türkiye'nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışan varsa ya salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da bildiği kadarını da siyaseten unutmayı tercih ediyor.

Türkiye, salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördü.

10 şehir vaka sayıları düştü, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

"HES KODU ÜRETEN VATANDAŞ SAYISI 25 MİLYONU GEÇTİ"

Bakanlığımız HES adlı bir uygulama geliştirmişti. Buna riskli alan özelliğini kazandırdık. Pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar hizmete girecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda karekodla size bilgi verecek. Bir temaslı var mı yok mu gelmiş mi bunu öğreneceksiniz.

KOVID- 19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7.

"SAĞLIK ORDUNUZ OLARAK SİZİN İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Bizler sağlık ordunuz olarak sizin için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Asla geri adım atmak olmayacak. Devletimizin, bilim insanlarımızın, bakanlığımızın yaptıklarını bir konuşmaya sığmayacak kadar büyük olduğunu göreceksiniz.

OKULLAR AÇILDIĞINDA ÇOK DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Bugün 1303 yeni vaka tespit edildi, 23 kişi vefat etti. 1002 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 233 bin 915'e ulaştı