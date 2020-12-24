Bakan Koca, koronavirüs aşısı için tarih verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

"Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir."

"Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı."

"Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır."

"(Koronavirüste mutasyon) Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut."

"Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin makamları da Türkiye’ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor."

"(Çin'den gelecek aşı) Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak."

"(Kovid-19 aşı planlaması) Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim."

"Günde 1.5-2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımız var."

"Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz."

"İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün."

"İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz."

"(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim."

"(BioNTech aşısı) Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk."

"(BioNTech) Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur"

"BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak"

"(Kovid-19) Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız "

"(Kovid-19 aşısı) Sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı olan kişilerden biri olacağım"