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15 Haziran 2021 Salı 20:37:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 20:37:00

Bakan Koca: Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan günlük aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya
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