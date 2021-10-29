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29 Ekim 2021 Cuma 21:57:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 21:57:00

Bakan Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kırıkkale sosyal medya
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