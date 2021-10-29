29 Ekim 2021 Cuma 21:57:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 21:57:00
Bakan Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale'nin ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.
KIRIKKALE ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 29, 2021