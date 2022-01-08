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08 Ocak 2022 Cumartesi 18:57:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 18:58:00

Bakan Koca: Kendinizi koruyun

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un varyantlarıyla ilgili uyarılarını tekrarlayarak "Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Kovid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : kovid bakan koca Sağlık Bakanı
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