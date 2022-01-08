Bakan Koca: Kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni varyanta bağlı Kovid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.