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Bakan Koca: Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük
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11 Eylül 2020 Cuma 01:03:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 01:03:00

Bakan Koca: Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tedavisi gören tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesine ilişkin, "Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

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