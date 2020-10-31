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31 Ekim 2020 Cumartesi 18:25:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 18:48:00

Bakan Koca İzmir'deki son durumu açıkladı: Depremde 35 can kaybımız var, 243 kişinin tedavisi sürüyor

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Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı. Koca deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini, servislerde 243 yatan hastanın olduğunu açıkladı. Bakan Koca yoğun bakım ünitesinde de 8 hastamızın bulunduğunu kaydetti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

- Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldi

- Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim

- Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim

- Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirleri hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz

- (Enkazdan çıkarılan Seher Hanım ve çocuklarının durumu) Üç yavrumuzun biri hayatını kaybetti. Diğer ikisiyle ilgili şu an herhangi bir sorun olmadığını, yakın takipte olduğumuzu söyleyebilirim

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