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14 Nisan 2022 Perşembe 00:37:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 00:37:00

Bakan Koca: İnsülin Türkiye'de üretilecek

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli insülin üretimi için TİTCK'nin, firmalara çağrıda bulunduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyabet hastaları için hayati öneme sahip, yerli insülin üretimi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK), firmalara çağrıda bulunduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsülin Türkiye'de üretilecek. Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Kovid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra insülinin yerlileşmesinde." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyabet hastaları
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