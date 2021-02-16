Bakan Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.