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16 Şubat 2021 Salı 00:46:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 00:49:00

Bakan Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.

Etiketler : sağlık bakanı koronavirüs vaka sayısı türkiye geneli
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