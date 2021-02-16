Bakan Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.
Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/Uq4k2Tfmiz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
- Bakan Koca, il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıkladı
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