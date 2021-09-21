Bakan Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, COVID-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini açıkladı.
"HER İKİMİZDEN BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ"
Bakan Koca, İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız" dedi.
İki doz aşı olanların 84 Milyon içindeki oranı %50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise %68'in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2021
- Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
- Emine Erdoğan, Hırvatistan First Lady'si ile bir araya geldi
- Bakan Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız
- İstanbul'da 1753 sürücüye "çakarlı araç" cezası uygulandı
- Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile görüştü
- Başkan Erdoğan: Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır