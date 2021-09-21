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21 Eylül 2021 Salı 23:03:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 23:43:00

Bakan Koca: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, COVID-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini açıkladı.

"HER İKİMİZDEN BİRİMİZ ÇİFT DOZ AŞILIYIZ"

Bakan Koca, İki doz aşı olanların 84 milyon içindeki oranı yüzde 50'nin, 18 yaş ve üzeri nüfustaki oranı ise yüzde 68'in üstüne çıktı. Bugün paylaşılan bir mesajda toplam nüfustaki aşı oranı yanlışlıkla 18 yaş ve üstü için belirtildi. Doğru haber çok daha iyi: Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız" dedi.

Etiketler : Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı sosyal medya
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