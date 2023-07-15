Bakan Koca'dan 'Hepatit A aşısı' açıklaması

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15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:39:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:39:00

Bakan Koca: Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, 'Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."

Etiketler : Bakan Koca sosyal medya hesabı Hepatit A aşısı
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