Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."
- Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter
- '8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz'
- Bakan Akar: 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
- Akar, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
- Başkan Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
- Eren Abluka-34 operasyonu başladı