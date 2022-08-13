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13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:10:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:10:00

Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."

Etiketler : Bakan Koca Sağlık Bakanı Sağlık Çalışanları
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