VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yanıltma operasyonlarına hazırlanıyor
Hakkari'de 11 bölge yıl sonuna kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Türkiye'de 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca: Hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor
Zelenskiy'den 'üçlü formatta görüşme' önerisi
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü
19 ile kar ve çığ uyarısı
Yas gününde parti verdi, saraydan özür diledi
Yeni keşfedilen uzay sinyalleri heyecan yarattı
ABD'de Kovid-19: Can kaybı 846 bin 488'e çıktı
Lavrov "İkna etmesi için Türkiye'ye başvurduk" deyip açıkladı
SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine düzenleme
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız
Arnavutluk'ta Türkiye'nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor
Küçük Asiye'nin saldırıya uğradığı Gaziantep'te barınaklar pitbullarla doldu
Dikkat çeken Türkiye detayı
"Bir ilke imza atıyoruz"
Miçotakis'ten şaşırtan açıklama!
İtiraf ettiler: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklama!
Anıtkabir Komutanı görevinden alındı
Ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı, amacı mesleğini geleceğe taşımak
Tesadüf 2 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkardı
14 Ocak 2022 Cuma 19:42:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 20:04:00

Bakan Koca: Hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Koca, omicronun bulaşma hızının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor" dedi.

İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle birlikte sağlık hizmetlerine ilişkin toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantının artış hızına dikkati çekti, yatan hasta sayısında bir miktar artış gözlendiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

Etiketler : bakan koca omicron koronavirüs
Kendimi oynuyorum

Kendimi oynuyorum
Dünyanın en şık kadınları listesinde

Dünyanın en şık kadınları listesinde
Aleyna - Uzi aşkı belgelendi

Aleyna - Uzi aşkı belgelendi
Karan'ın fanları artıyor

Karan'ın fanları artıyor
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Teoman: Aşk iddiaları palavra!

Teoman: Aşk iddiaları palavra!
Eşimin oyunculuğuna hayranım

Eşimin oyunculuğuna hayranım
Türk sanatçılar NFT dünyasında

Türk sanatçılar NFT dünyasında
Güçlü adam seviyormuş

Güçlü adam seviyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER