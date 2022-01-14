Bakan Koca: Hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor
Kaynak: AA
Bakan Koca, omicronun bulaşma hızının yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor" dedi.
İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle birlikte sağlık hizmetlerine ilişkin toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantının artış hızına dikkati çekti, yatan hasta sayısında bir miktar artış gözlendiğini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.
Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."
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