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Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor
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15 Nisan 2021 Perşembe 20:49:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 20:49:00

Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı.

Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Koca sosyal medya Fahrettin Koca
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