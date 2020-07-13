  • BIST
    118399
  • Dolar
    6,8637
  • Euro
    7,7918
  • Altın
    397,7930
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Merkel'den AB'ye kurtarma paketinde uzlaşı çağrısı
Sağlık Bakanı Koca'dan iğneli uyarı
ABD'de maske kullanımı Cumhuriyetçilere kıyasla Demokratlar arasında daha yaygın
Beyaz Saray'ın Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi 'zayıflatmaya' çalıştığı iddiaları
İstanbul'da huzur uygulaması: Çok sayıda noktada denetim yapıldı
New York'ta Kovid-19 kurallarına uymayanlara 2 bin dolar ceza
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan BM ve AB'ye mektup
Bakan Soylu Rize'ye hareket etti
Gölde kaybolan dünyaca ünlü yıldızla ilgili son dakika gelişme
Kars ve Ağrı'da meydana gelen selde 26 ev hasar gördü
Dünya'da 2019'da yaklaşık 690 milyon insan aç kaldı
Çiftin testi pozitif çıktı; nikahı kıyan başkan ve 45 kişi gözlem altında
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar
Dünya gençlerine ICYF'ten medya eğitimi
Fenerbahçe aradığı forveti buldu
MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 23 yükümlüde Kovid-19 tespit edildi
BM gelecek yıl gıda zirvesi düzenleyecek
Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'a yapılan saldırıyı kınadı
S&P'den gelişmekte olan ekonomiler için yüzde 4,7'lik küçülme beklentisi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 967'ye yükseldi
Tunus'ta hükümet krizi kapıda
Eskişehir'de trafik kazası: Yaralanan iki polisten biri şehit oldu
Madagaskar'da koronavirüs parlamentoya bulaştı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:06:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 21:32:00

Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca; "Son 24 saatte 1156 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 195 bin 671 oldu" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 1008 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 1, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1156 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, vaka sayısı 214 bin 1, vefat sayısı 5 bin 382 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER