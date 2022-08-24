Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aile hekimleri ve ASM çalışanları ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında; "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları,

Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 24, 2022



