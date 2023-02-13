Bakan Koca: Gerekli profesyonel güce sahibiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki sağlık hizmetlerine ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Koca: "Deprem bölgesindeki illere ilk günden itibaren 80 bin 516, yaralıların sevk edildiği illere stoklara ek tetanos aşısı gönderildi. Aşılar konusunda herhangi sorun yok" dedi.



Bakan Koca, şunları kaydetti;

15.664'ü serviste, 3.636'sı yoğun bakımda olmak üzere, 19.300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8.851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.

Deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizde, 14 bin 611 UMKE ve Acil Sağlık personeliyle birlikte, 18 bin 097'si doktor olmak üzere, halen 145 bin 711 arkadaşımız görev yapıyor. Gerekli profesyonel güce sahibiz.

Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.

Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir.

Bu sevkiyatlarda 6'sı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır.

Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı.

Depremin ilk gününden bugüne 10 ilimizde 3 bin 677 bebek dünyaya geldi.